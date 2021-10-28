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«Получить фигуру мечты»: Анна Заворотнюк поделилась секретом стройности

Лала Манушакян

Общество
«Получить фигуру мечты»: Анна Заворотнюк поделилась секретом стройности
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, в Instagram поделилась с подписчиками информацией о своих ежедневных тренировках. Она рассказала, как подтянуть здоровье и иметь стройный живот при минимальных нагрузках.

В разделе сторис Заворотнюк расписала плюсы занятий растяжкой, добавив, что такая легкая тренировка подойдет всем. В кадре девушка сидит, скрестив ноги и показывает свою стройную фигуру. На ней короткий топ, светлые спортивные брюки и кроссовки.

«Получить фигуру мечты»: Анна Заворотнюк поделилась секретом стройностиФото: Instagram/anna_zavorotnyuk

— Причины, по которым стоит заняться растяжкой: первая — она избавляет от боли в пояснице. Большинство из нас проводит время сидя, отсюда возникают проблемы, — сообщила модель.

Вторая причина для занятий растяжкой, по словам Заворотнюк, — это появление красивого рельефа тела.

— Не обязательно заниматься интенсивными тренировками, чтобы получить фигуру мечты. Главное — правильная техника и регулярность, — прокомментировала блогер.

На втором кадре она показала результат такой тренировки: четкий рельеф живота и талии.

«Получить фигуру мечты»: Анна Заворотнюк поделилась секретом стройностиФото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Также девушка добавила, что главное — соблюдать технику и регулярность.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась редким совместным фото с матерью.

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