Постпред при ОБСЕ призвал отреагировать на применение дронов в Донбассе

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ОБСЕ должно отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, 28 октября.

— Крайнюю обеспокоенность вызывают сообщения о том, что действия в районе Старомарьевки сопровождались использованием ВСУ иностранного ударного беспилотного летательного аппарата. Применение подобной техники запрещено Минскими соглашениями, — рассказал чиновник.

Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он. Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения.

Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации. Отчеты специальной мониторинговой миссии не содержат признание в нарушении мер по усилению режима прекращения огня, приводит слова Лукашевича РИА Новости.

26 октября сообщалось, что позиции украинской 93-й механизированной бригады около Гранитного обстреляли из гаубиц Д-30. В результате погиб один из членов бригады, после чего в район боя направили беспилотник Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.