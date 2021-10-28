«Недосягаемое мастерство»: Путин поздравил Аверину с победой на ЧМ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 28 октября.

— От души поздравляю вас с победой. Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами, — написал глава государства.

Победа спортсменки, по его словам, является заслуженной наградой за талант, трудолюбие и любовь к делу. Путин пожелал гимнастке всего наилучшего, отмечается на сайте Кремля.

28 октября сообщалось, что Аверина показала второй результат в упражнениях с лентой на ЧМ в Японии. Гимнастка набрала 23,900 балла.

Это стало первым серебром спортсменки на турнире, до этого она выиграла три золотые медали. Аверина по окончании выступления подала протест на свою оценку, но его отклонили.

Первой стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько — 23,950 балла. Тройку замкнула Арина Аверина с результатом 23,450 балла.