Гражданские активисты провели акцию у посольства Германии в Москве

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Гражданские активисты провели акцию у немецкого посольства в Москве. Они зачитывали имена нацистских преступников.

— Общество, весь мир должны четко знать о самой трагической катастрофе в истории человечества и роли в ней всех сторон. А подобные недружественные действия свидетельствуют о попытках предать эти события забвению, — рассказала председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, ответственный секретарь Международного союза бывших малолетних узников фашизма Инна Харламова.

Среди собравшихся были представители общественных организаций, бывшие узники концлагерей и отставные офицеры.

Участники держали плакаты с лозунгами: «Нацизм — главная трагедия ХХ века», «Ваша жизнь — гуманность наших дедов» и «Имена палачей забывать нельзя!». В ходе зачитывания списка из более чем 500 имен нацистов на стены посольства проецировали ролики антифашистского характера, сообщает «ОСН».