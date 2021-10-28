Сечин предупредил о росте цен после введения углеродных налогов

Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в четверг, 28 октября.

— Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики, — рассказал бизнесмен.

Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов. Это, в свою очередь, вызывает образование дефицита и еще больший рост цен, уточнил он.

Подходам по изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась в «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, приводит слова Сечина Интерфакс.

28 октября Сечин рассказал, что сверхвысокие цены на газ в Европе еще сильнее разогреют мировой нефтяной рынок при условии, что он и так находится под давлением климатической повестки. Он отметил, что цена газа в нефтяном эквиваленте превысила 200 долларов за баррель, что более чем вдвое выше нефтяной цены.