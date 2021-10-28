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Мужчина-пешеход погиб на 73-м километре Варшавского шоссе

Дарья Чентаева

Происшествия
Мужчина-пешеход погиб на 73-м километре Варшавского шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Новой Москве на 73-м километре Варшавского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, и его сбил автомобиль Nissan. Водитель сейчас находится на месте происшествия, где также работают представители ГИБДД.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося, сообщают сотрудники ведомства.

В четверг, 28 октября, в Новой Москве Tesla врезалась в столб освещения и загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет.

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