Режиссера «Особенностей национальной охоты» Рогожкина похоронили в Петербурге

Фото: lenfilm.ru

Режиссера Александра Рогожкина похоронили на Богославском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в киностудии «Ленфильм» в четверг, 28 октября.

— Прощание и похороны Александра Рогожкина прошли на Богословском кладбище, — говорится в сообщении.

С режиссером пришли проститься друзья и коллеги, отмечает РИА Новости.

24 октября сообщалось, что Рогожкин скончался на 73-м году жизни. За творческую карьеру режиссеру удалось снять картины «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».

Он также принимал участие в съемках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Однако свое мастерство он демонстрировал не только в комедии и детективах, но и в фантастике, притчах и социальных драмах.

Рогожкин получил образование в Ленинградском государственном университете, а после — во Всероссийском государственном институте кинематографии. За годы творческой карьеры режиссер был удостоен премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и многими другими.