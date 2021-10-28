Адвоката Сафронова объявили в розыск за разглашение данных следствия

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Следствие объявило в розыск адвоката Ивана Павлова, представляющего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом адвокат сообщил в четверг, 28 октября.

— 20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. Притом что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить, — рассказал юрист.

Павлов уточнил в Telegram-канале, что узнал об объявлении в розыск от Сафронова, которому об этом сообщил следователь Александр Чабан.

Дело Ивана Сафронова

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.