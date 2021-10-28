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Эксперт объяснил, как бороться с тромбозом и облысением после COVID-19

Анна Михалюк

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт объяснил, как бороться с тромбозом и облысением после COVID-19
Фото: unsplash

Перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать раннее облысение. Результаты исследований говорят о том, что после ковида у пациентов диагностируют повышенное тромбообразование, нарушение кровоснабжения и дисфункцию иммунной системы.

Игорь Кашаба, врач-педиатр, эксперт в области иммунологии, рассказал о том, какие постковидные осложнения считаются главными и какие из них наиболее опасны.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Интервью с врачом-педиатром, экспертом в области иммунологии Игорем Кашабой

— Постковидный синдром внесен в МКБ-10, то есть во Всемирный классификатор заболеваний. Это состояние признано мировым медицинским сообществом. Синдром опасен тем, что его тяжесть не зависит от тяжести протекания самого заболевания. Вы можете легко перенести ковид, но последствие будет тяжелее самого заболевания. В этом коварство инфекции. Самым распространенным состоянием является астения, когда пациенты отмечают снижение энергии, памяти и целую серию таких осложнений. Самое понятное и заметное — выпадение волос. Также отмечается снижение работоспособности, запоминания, интеллектуальной деятельности, — рассказал эксперт.

Врач отметил, что постковидный синдром может сохраняться до 12 недель:

— Хорошая новость заключается в том, что понятен механизм развития заболевания. Самым главным профилактическим мероприятием является поддержание сосудов в рабочем состоянии и нормализация циркуляции крови в организме. Если есть осложнения, нужно обратиться к врачу.

Ранее доктор посоветовал не заниматься самолечением при коронавирусе.

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