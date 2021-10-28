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Цукерберг раскрыл новое название головной компании Facebook

Иван Юминов

Технологии
Цукерберг раскрыл новое название головной компании Facebook
Фото: Facebook

Компания Facebook сменит название на Meta. Об этом сообщил глава корпорации Марк Цукерберг в четверг, 28 октября.

— Мы являемся компанией, которая создает соединяющие технологии. Вместе мы наконец можем поместить людей в центр наших технологии, — рассказал предприниматель.

Совместно, по его словам, компания сможет открыть намного более массивную экономику-криэйторов. Корпорация проводит изменения для того, чтобы отразить то, кем она является и то, что она надеется построить.

Название «Facebook», как уточнил он, не полностью отражает то, чем занимается компания. В данный момент бренд предприятия тесно связан с одним продуктом, но в будущем его будут видеть как «метаверс» компанию, написал Цукерберг на своей станице в Facebook.

27 октября СМИ сообщили, что Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации. Иск подали двое бывших работников семьи.

Бывший «управляющий домашним хозяйством» Джон Доу и экс-сотрудница, отвечающая за безопасность семьи компании, Миа Кинг, помимо обвинений в харассменте, также заявили, что им задерживали зарплату. Компания Facebook в судебном процессе не участвует, суд также не назначил никаких официальных слушаний.

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