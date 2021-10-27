Бывшие работники подали на Цукерберга и его жену в суд за домогательства

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Основателя компании Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации. Иск подали двое бывших работников семьи. Об этом сообщил телеканал NBC.

Обвинения прозвучали еще в сентябре, но широкую известность обрели 26 октября. Бывший «управляющий домашним хозяйством» Джон Доу и экс-сотрудница отвечающей за безопасность семьи компании Миа Кинг, помимо обвинений в харассменте, также заявили, что им задерживали зарплату.

Компания Facebook в судебном процессе не участвует. Кроме того, суд не назначил никаких официальных слушаний. Никто из семьи перед ним не отвечал.

— Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу, — передает РИА Новости слова представителя семьи Бена ЛаБолта.

В сентябре сообщалось, что Роскомнадзор планирует подготовить и выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. В ведомстве добавили, что администраторы социальной сети Facebook не удалили более двух тысяч запрещенных материалов.