Продюсер «Ласкового мая» раскрыл зарплату солистов группы

Фото: Youtube / Андрей Угланов

Музыкальный продюсер и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram поздравил одного из солистов группы Андрея Гурова с днем рождения.

В поздравлении Разин пожелал певцу счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Вслед за поздравлениями Разин упомянул о выплаченной сумме артистам в размере одного миллиона долларов.

— Мы — твои друзья, а ты — член нашей команды, который никогда не предавал. В отличие от других, которые, несмотря на то что получили по 1 000 000 $, льют на меня грязь, — пишет музыкальный продюсер.

Отдельно Разин выделяет в своем поздравлении скромность и честность Андрея Гурова, который «работал за свою зарплату», но при этом оставался порядочным и самым надежным другом.

Ранее бывший участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов, рассказал, что продюсер Андрей Разин постоянно шантажирует его.