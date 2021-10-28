МАДИ и «Московский транспорт» продолжат работу в прежнем режиме в нерабочие дни

Фото: Пресс-служба МАДИ

С 28 октября до 7 ноября жители столицы смогут получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в прежнем режиме в приемных МАДИ и сервисных центрах «Московский транспорт».

Спецстоянки будут круглосуточно работать по адресам проезд Дубовой Рощи, владение 7а; проезд Одоевского, владение 3; проезд Энтузиастов, владение 3.

Отмечается, что можно приехать в пункты на Старой Басманной улице (дом 20, корпус 1) и улице 1905 года (дом 25). Они будут работать каждый день с 08:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Временно перестают работать предприятия сферы услуг, спорта, торговли, культуры, отдыха и развлечений, а также кинотеатры или непродовольственные магазины. Продовольственные магазины, аптеки и площадки, торгующие средствами первой необходимости, продолжат работу. Рестораны и кафе работают навынос. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничиваются.