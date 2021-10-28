«Нафтогаз» поставит более миллиона кубометров газа в Молдавию

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Молдавия закупит 1,5 миллиона кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщили в молдавском агентстве публичной собственности правительства в четверг, 28 октября.

— Украинская компания «Нафтогаз» победила в четвертом раунде тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа, — говорится в сообщении.

Топливо поступит в пятницу, 29 октября, уточнили в агентстве. Он будет использован для поддержания давления в трубопроводах, отмечается на странице ведомства в Facebook.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе. PGNiG, по словам руководителя предприятия, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт.