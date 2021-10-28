Незаконный шлагбаум на юго-западе столицы демонтировали

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Госинспекция по недвижимости столицы с начала текущего года выявила на юго-западе Москвы и пресекла 16 фактов ограничения доступа на территорию общего пользования, один незаконный шлагбаум был демонтирован. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— С начала года на юго-западе Москвы выявлено 16 фактов незаконной установки шлагбаумов, ограничительных столбиков, конусов и блокираторов. Мы оперативно принимаем меры и обеспечиваем беспрепятственный доступ на территорию, а нарушителей привлекаем к административной ответственности, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По словам пресс-службы, на улице Фотиевой, владение 4, сотрудники Госинспекции нашли шлагбаум, который блокировал территории общего пользования и мешал проезду автомобилей. Документов на установку шлагбаума получено не было. В результате незаконная конструкция была демонтирована, добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что большую помощь в выявлении правонарушений в имущественно-земельной сфере оказывают москвичи.

— Для объединения усилий в борьбе с правонарушениями в рамках проекта «Свободный доступ» создан удобный сервис, позволяющий без лишних формальностей обратить внимание на возможные нарушения и оперативно устранить их. С начала года от жителей ЮЗАО поступило 13 обращений, — заключил Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что количество согласованных и официальных шлагбаумов в Москве составляет 7082. Их установили, чтобы урегулировать парковку во дворах и на территориях рядом с офисами.