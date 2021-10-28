Собчак озвучила свой годовой заработок

Фото: roscongress / Елена Разина

Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своем годовом заработке в беседе с блогершей Идой Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики».

Как утверждает Собчак, данные о ее заработке представлены в открытом доступе. Телеведущая ежегодно публикует декларации о доходах, так как является супругой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

— Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать, — поделилась звезда.

Знаменитость рассказала, что ее годовой доход составляет более четырех миллионов долларов. Она добавила, что является самой богатой женой чиновника, но при этом ее доход никак не связан с бюджетом Министерства культуры.

В субботу, 23 октября, Ксения Собчак прилетела на озеро Комо в Италии для празднования свадьбы бывшего сенатора Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Делуа. На свадьбе Собчак выступала в роли ведущей.