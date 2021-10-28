Забег «Крылатский трейл» отменили в Москве из-за ситуации с COVID-19

Стадион / Фото: Анна Быкова

В Москве забег «Крылатский трейл», проведение которого было назначено на 30 октября — отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Данный забег должен был стать заключительным в текущем сезоне.

Сообщается, что данное решение было принято Московским беговым сообществом.

— Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве Крылатский трейл, запланированный на 30 октября, не состоится, — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Московского бегового сообщества в Instagram.

Организаторы заявили, что всем участникам мероприятия будет оформлен возврат регистрационного листа. Отмечается, что стоимость лонгслива, приобретенного при регистрации, не возвращается.

— Участники, которые не успели получить лонгслив на выдаче номеров, смогут забрать его 10—13 и 15—19 ноября с 10:00 до 18:00 в офисе Бегового сообщества в Лужниках (улица Лужники, 24, строение 21), — пишут организаторы.

1/2 2/2

В прошлом году в забеге «Крылатский трейл» приняли участие около 1200 человек.

СПРАВКА

Трейл (или трейлраннинг) — легкоатлетическая дисциплина, представляющая собой бег по местности с разно образным ландшафтом и большим перепадом высот. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы, а также пустыни и густые леса. Зачастую перепад высот составляет более тысячи метров.