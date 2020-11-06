Крылатский трейл — 2020: драйв, спорт и здоровый образ жизни

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

На Крылатских холмах прошел заключительный в этом году легкоатлетический старт по пересеченной местности «Крылатский трейл», организованный Беговым сообществом.

Около 1200 любителей активного образа жизни старше 16 лет приняли участие в двух забегах — на 4 и 8 километров. А победили, как водится, дружба и любовь к здоровому образу жизни.

С раннего утра Крылатские холмы оккупировала столичная молодежь в спортивных костюмах. У каждого участника забега — порядковый номер на груди. Руки в перчатках, на лице защитная медицинская маска. Конечно же, всем перед началом состязаний измерили температуру.

А всем зрителям было рекомендовано воздержаться от массовой поддержки бегунов, чтобы избежать скопления людей на старте и финише. На стартовом рубеже — маски долой, и бегом марш по пересеченной местности — по горкам, не всегда ровному асфальту, кочкам и лужам. Почти половина участников первого забега, на 4 километра, — девушки. Оно и понятно, пробежать эту дистанцию легче, чем 8-километровую, но тоже требуется хорошая физподготовка. По про буй-ка преодолеть несколько спусков и подъемов, да финишируй в гору, еще и по мокрой траве и грязи.

— Если вы не подготовлены, вам будет тяжело преодолеть 4 километра трейла в Крылатском, и стартовать совсем с дивана я не рекомендую, — сказала после финиша первого забега 32-летняя москвичка Валерия Титова, которая работает стилистом, а бегает по пересеченной местности для души. — Потому что бегать по горкам — это не по шоссе. Ноги бегуна должны быть крепкими. Чтобы не подвернуть голеностопы, бегать надо в специальных кроссовках с протекторами.

Дистанцию в 4 километра Валерия Титова преодолела за 35 минут 22 секунды и, кажется, даже не запыхалась, и ее безупречный макияж с золотыми звездочками остался идеальным. Для нее это уже второй «Крылатский трейл» — кроме них Валерия принимала участие в нескольких полумарафонах.

— Каждый забег — праздник для бегуна, это эмоции, драйв и хорошее настроение, — объясняет стилистка Титова свой феерический внешний вид. — Жаль, что беговой сезон в столице закрывается, а ведь у бегуна каждый старт на счету, тем более когда их столько раз за последнее время отменяли.

Чуть тяжелее дался 4-километровый забег 36-летнему Алексею Симу, который впервые принял участие в таком мероприятии, но сумел преодолеть дистанцию за 33 минуты.

— Мне не страшно участвовать в забеге, потому что заразиться можно где угодно, а на свежем воздухе я получаю массу положительных эмоций и заряжаюсь силой, — поделился эмоциями Алексей. — Бегом я занимаюсь для души, для здоровья, и на следующий год старт на 8 километров должен стать моей новой вершиной, пусть трейл «Крылатские холмы» не покорение Эвереста, но это драйв, спорт и ЗОЖ. Важно добавить, что «Крылатский трейл» — это еще и удивительная красота, открывающаяся бегунам шикарными видами на Гребной канал, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и столичные небоскребы, блестящие на солнце. С такой красотой, пожалуй, может сравниться лишь красота победы.

Интереснейшая борьба за первенство развернулась на финише самой престижной дистанции трейла 8 километров, где победный рывок в гору длиной не менее полукилометра отлично удался 20-летнему студенту Российского университета физкультуры и спорта Григорию Соколову, интервью с которым читайте рядом. В награду лучшим бегунам — денежные призы, кубки, грамоты и подарки от партнеров соревнования.

СПРАВКА

Трейл (или трейлраннинг) — легкоатлетическая дисциплина, представляющая собой бег по местности с разно образным ландшафтом и большим перепадом высот. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы, а также пустыни и густые леса. Зачастую перепад высот составляет более тысячи метров.

Красивые виды беговой трассы помогли выиграть гонку

Сразу после финиша на дистанции 8 километров свежеиспеченный чемпион «Крылатского трейла — 2020» Григорий Соколов дал интервью «Вечерней Москве»

— Григорий, за счет чего вам удалось сегодня победить?

— Я просто старался не отпускать далеко лидеров, максимально экономить силы к концу, идти во главе группы. Самым сложным был финишный подъем в горку. Поэтому я экономил силы к этому длинному подъему, и, едва он начался, рванул вперед... В конце забега стало совсем тяжело, но обернулся, увидел, что сделал большой отрыв, и понял, что победа будет за мной.

А ведь это лишь мой второй трейл в жизни.

— Должна же быть сумасшедшая подготовка, чтобы суметь победить в «Крылатском трейле»...

— Я мастер спорта и победитель первенства России по спортивному ориентированию, участвовал в международных соревнованиях. Поэтому практики много.

Диет особых у меня нет, ни в чем себе не отказываю, просто у меня хорошая физическая форма. Спортивным ориентированием начал заниматься в 8 лет, легкой атлетикой — в 14.

— Вы принимаете участие в соревнованиях, не опасаясь сложной эпидемической ситуации?

— Ситуация меня пугает, но я стараюсь соблюдать все меры безопасности, чтобы самому не заразиться и никого не заразить. В трейле стоит принимать участие, потому что это вносит разнообразие в нашу жизнь. Когда ты бежишь по Крылатским холмам, то становишься ближе к самой природе, успеваешь любоваться красивыми видами. «Крылатский трейл» — это необычно, интересно и круто, и если бы не они, я бы так быстро не пробежал. Еще хочу сказать «спасибо» большое моему тренеру Михаилу Исааковичу Монастырскому, у которого я тренируюсь в клубе «Беговой монастырь» в Измайлове.

— На финише вы опередили еще одно представителя клуба Павла Адышкина...

— Да, сегодня он был моим главным соперником. Это мой старший товарищ. Я уважаю Пашу, он для меня пример в спорте. Соперничество уходит, а дружба остается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1151 бегун приняли участие в трейле.

373 спортсмена вышли на старт забега на 4 километра, 778 человек боролись за победу в забеге на 8 километров.

Среднее время преодоления дистанции в 4 километра — 33 минуты 13 секунд, и за 57 минут 13 секунд в среднем бегуны преодолели дистанцию 8 километров.

ПРИЗЕРЫ

Дистанция 8 километров

Мужчины: 1. Григорий Соколов — 31 мин. 21 сек. 2. Павел Адышкин — 31,29. Алексей Быстров — 31,32.

Женщины: 1. Алла Сидорова — 37,41. Алиса Петрова — 38,57. 3. Татьяна Колунова — 39,36.

Дистанция 4 километра

Мужчины: 1. Дмитрий Неделин — 16,13. 2. Сергей Конякин — 16,19. 3. Дмитрий Тунгусков — 16,44.

Женщины: 1. Юлия Конякина — 19,19. 2. Екатерина Слободкина — 20,26. 3. Алина Ромашова — 20,57

Студенты показали боевое искусство

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) состоялись Московские открытые студенческие игры боевых искусств.

В течение трех дней 200 спортсменов соревновались в кикбоксинге, айкидо, всестилевом карате и мас-рестлинге. Если бы не ограничения, вызванные эпидемической ситуацией, то, по мнению организаторов состязаний, в играх смогли бы принять участие еще больше мастеров боевых искусств.

— Многие соревнования были перенесены на будущий год, какие-то провели в формате онлайн, но игры боевых искусств подразумевают прямое противостояние двух соперников, — сказал директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов. — И мы эти состязания проводим на высоком организационном уровне уже третий год подряд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Страдзе, директор института естествознания и спортивных технологий МГПУ:

— Если мы будем проводить такие мероприятия, то быстрее победим вирус. Ведь когда спортсмен готовится к стартам, выступает, то получает заряд положительных эмоций, что благоприятно сказывается на его здоровье.

Команда молодости нашей

Галина Горохова, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:

— Этот год в связи с коронавирусом идет кувырком, потому что наша организация, Российский союз спортсменов, президентом которой я являюсь, не работает в полную силу. В рамках программы «Олимпийские легенды» команда ветеранов отечественного спорта планировала посетить около 50 российских регионов, но из-за пандемии мы вынуждены были на четыре месяца приостановить выезды. После карантина побывали на Камчатке, в Севастополе, Симферополе, в Вологде, а теперь снова приостанавливается наша работа по пропаганде здорового образа жизни. Меня огорчают такие перерывы, потому что ежегодно в этой программе задействованы 100 олимпийских чемпионов, которые могли бы приносить пользу стране, но вынуждены сидеть по домам.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Но хныкать — это плохо, надо радоваться жизни, друзьям. Мы — ветераны отечественного спорта — одна олимпийская семья, мы в одном чате находимся, каждый день перезваниваемся, поддерживаем друг друга. Если кого-то давно не слышали, разыскиваем — вдруг человеку нужна помощь.

Например, с гимнастками Ларисой Латыниной (девятикратная олимпийская чемпионка. — «ВМ») и Лидой Ивановой (двукратная олимпийская чемпионка. — «ВМ») мы дружим с 1960-х годов. Мы уже стали друг другу ближе, чем родственники. К сожалению, у молодых российских спортсменов сейчас какая-то разобщенность. Мы, например, все болели за соотечественников во время соревнований. А нынешние спортсмены — выступили и ушли из зала. Я говорю не только про фехтование.

Держаться надо друг друга, поддерживать. Так нас воспитывали тренеры. Должна быть преемственность. Если она есть, то победные традиции не обрываются. Это как стихи «Я помню чудное мгновение». Начинаю читать первую строку, а вы мне: «Передо мной явилась ты». Вот это — преемственность. А если вы в ответ: «Какое еще мгновение?» — то все, цепочка традиций прервалась.

Сейчас у олимпийских чемпионов и призеров Олимпиад — достойные пенсии, которые они заслужили, прославляя свою страну. И я в свои 82 на жизнь не жалуюсь. Да, хочется здоровье поправить после операции на коленном суставе. Бегаю между медицинскими центрами и работой. Надо продолжать деятельность Российского союза спортсменов, чтобы еще сильнее объединить нашу олимпийскую семью.

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