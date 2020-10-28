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Кремлевский маршрут вызвал интерес горожан
Участники нового маршрута «Путь к здоровью», который открылся в Сасове — одном из самых спортивных городов Рязанской области / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Кремлевский маршрут вызвал интерес горожан

Сергей Петров

Спорт

В Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» реализуется программа «Сеть активных физкультурных маршрутов». Этот социально-физкультурный проект направлен на повышение двигательной активности населения независимо от возраста.

В августе в областном центре был открыт первый такой маршрут, «Кремлевский». Он адаптирован для трекинга, северной ходьбы, бега и других видов спорта. Маршрут протяженностью в 10 километров берет свое начало в Центральном парке культуры и отдыха и проходит по центральной исторической части города: улицам Яхонтова, Мичурина и Горького, Брюссеирскому мосту, Лыбедскому бульвару. Финальная точка первого физкультурного маршрута в Рязани — городской кремль в сердце города. На протяжении всех десяти километров на маршруте установлены информационные таблички, знакомящие с фактами о пользе занятий ходьбой. К тому же на маршруте встретятся и указатели, рассказывающие о достопримечательностях старого города, располагающихся по ходу движения.

В октябре новый маршрут, получивший название «Путь к здоровью», открылся в Сасове — одном из самых спортивных городов региона. Здесь регулярно проводятся соревнования городского уровня по разным видам спорта, например по футболу и полиатлону. Спортшкола «Планета спорта» известна всей области, а местная любительская хоккейная команда выступает в региональном чемпионате Ночной хоккейной лиги. Словом, интерес к здоровому образу жизни у горожан большой.

Длина нового сасовского «Пути к здоровью» составляет 5,2 километра. Особенностью маршрута стало то, что он объединяет в себе три составляющие: «Исторический город», «Парк-стрит» и «Новый город». На пути движения установлены информационные стенды и указатели расположения исторических мест города, а также спортивных сооружений и площадок. Главный центр маршрута со спортивной точки зрения — городской парк. Там уже созданы необходимые условия для самостоятельных занятий физкультурой и спортом: в парке расположены велотрек, полоса препятствий, площадки для воркаута и сдачи норм комплекса ГТО, дорожки разной длины для спринта и другие спортивные объекты.

Согласно плану, к 2024 году спортивные тропы «Сети активных физкультурных маршрутов» должны появиться во всех муниципалитетах Рязанской области.

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