Петербургский турнир собрал звездный состав большого тенниса

Победитель мужского профессионального турнира St. Petersburg Open — 2020 российский теннисист Андрей Рублев / Фото: Пресс-служба «Спорт — норма жизни»

12–18 октября в Санкт-Петербурге при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» состоялся мужской профессиональный турнир St. Petersburg Open — 2020.

Осень выдалась богатой на крупные спортивные события. Мужской профессиональный турнир серии ATP World Tour St. Petersburg Open — 2020, прошедший в городе на Неве, стал юбилейным, 25-м по счету. В прошлые годы чемпионами турнира становились общепризнанные звезды тенниса — Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей.

Но впервые в своей богатой истории петербургский турнир получил классификацию ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500. Выше по статусу только турниры статуса «Мастерс» и «Большой шлем». Ранее турнир в Северной столице имел уровень АТР-250. За победу в АТР-500 чемпион получает больше призовых, но, что важнее, 500 рейтинговых очков (отсюда и цифра в названии), которые являются большим подспорьем в продвижении наверх во всемирном теннисном рейтинге. Нынешний лидер мирового рейтинга Новак Джокович, к слову, имеет на своем счету 11 740 баллов. В общем, ставки на таких турнирах высоки, так что и состав на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге собрался звездный — среди участников было сразу пятеро игроков из первой двадцатки мирового теннисного рейтинга.

Прошлогодний победитель Петербургского турнира Даниил Медведев во время игры / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Было за кого поболеть и российским любителям игры. Например, за тройку наших спортсменов, находящихся в уже упомянутом топ-20 мирового рейтинга. Это Карен Хачанов, занимавший перед турниром в рейтинге 16-е место. Андрей Рублев, который после четвертьфинала на «Ролан Гаррос» попал в дюжину сильнейших, и Даниил Медведев — пятый номер в рейтинге. Он же был действующим победителем турнира и попытался защитить трофей.

— Какое-то волнение есть, конечно, но я знаю, что многое зависит от самой игры. Если покажу хороший теннис, то будет и хороший результат. Умею играть, а если что-то не так пойдет, то можно и проиграть, поэтому важно сосредоточиться на главном, взять себя в руки во время матча, — поделился своим мнением Медведев перед стартом турнира.

В соревнованиях на кортах «Сибур-Арены» прошло множество интересных поединков. К огорчению болельщиков, действующий обладатель главного трофея турнира Даниил Медведев сложил свои полномочия, проиграв во втором раунде американцу Рейлли Опелке (6:2, 5:7, 4:6).

Российское знамя после поражения Даниила Медведева подхватили Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые прошли дальше по турнирной сетке.

Следующий раунд — четвертьфинал — отсеял и Карена Хачанова, а вот Андрей Рублев в нем победил британца Кэмеронна Норри. Дальше москвичу в качестве соперника по турниру достался Денис Шаповалов, выступающий за Канаду.

4:6, 6:3, 6:4 в битве с Шаповаловым — и Андрей Рублев вышел в финал!

Россиянин переиграл своего соперника по финальному матчу на турнире хорвата Борну Чорича в двух сетах со счетом 7:6, 6:4 за 1 час 39 минут.

Очередное состязание на теннисном корте между участниками турнира / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Победа на турнире в Санкт-Петербурге — это шестой титул в карьере для Андрея Рублева и четвертый титул для российского спортсмена в настоящем сезоне. Второй год подряд главный трофей St. Petersburg Open остается в России, а набранные Андреем рейтинговые баллы позволили ему подняться выше в мировом списке лучших спортсменов — после победы в Санкт-Петербурге он стал восьмой ракеткой мира.

— Безумно рад тому, что поднимусь выше в рейтинге. Сейчас любая строчка много значит. Хочется верить в то, что у меня получится к следующему сезону еще прибавить в рейтинге, — рассказал Андрей Рублев.

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