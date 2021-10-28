Беглов назвал действия Санкт-Петербурга при ухудшении ситуации с COVID-19

Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге могут ввести другие ограничительные меры, если ситуация с COVID—19 будет ухудшаться. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что в случает, если коронавирус будет прогрессировать — северная столица примет иные меры по борьбе с ним.

— Принимаемые меры зависят от той ситуации, которая есть в том или ином регионе… Все ограничения продуманы, есть предписание Роспотребнадзора, работает рабочая группа, которая рассматривает все тенденции на сегодняшний день, — сообщил губернатор в эфире телеканала «78», передает РИА Новости слова Беглова.

Кроме этого, в беседе он отметил, что в школах Санкт-Петербурга после каникул не исключено введение дистанционного обучения.

Также он напомнил, что нерабочие дни в городе будут действовать с 30 октября по 7 ноября. В это время не будет никаких ограничений на перемещение в общественном транспорте.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 8 ноября предприятия общественного питания и кинотеатры смогут работать только до 23:00. Проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий также будет разрешено до этого времени.