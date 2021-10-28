Кинотеатрам и общепиту в Петербурге запретят работать ночью из-за COVID-19
Предприятия общественного питания и кинотеатры в Санкт-Петербурге смогут работать с 8 ноября только до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города в четверг, 28 октября.
— С 8 ноября… предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена, — говорится в сообщении.
Проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий также будет разрешено до 23:00. При этом организаторам потребуется соблюдать ограничения по числу участников, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.