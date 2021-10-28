Кинотеатрам и общепиту в Петербурге запретят работать ночью из-за COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предприятия общественного питания и кинотеатры в Санкт-Петербурге смогут работать с 8 ноября только до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города в четверг, 28 октября.

— С 8 ноября… предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена, — говорится в сообщении.

Проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий также будет разрешено до 23:00. При этом организаторам потребуется соблюдать ограничения по числу участников, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

1/2 2/2

Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.