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СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным

Виктория Храменкова

Политика
СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным
Фото: Pixabay

За несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия. Известно, что это было сделано, чтобы не раздражать Москву.

— Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой, — пишет издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе.

Собеседник ведомства отметил, что Россия также не реализовывала подобные действия перед саммитом.

Однако Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она является неточной.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

24 октября в Кремле рассказали о перспективах переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

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