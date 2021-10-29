РАН зафиксировала сильнейшую вспышку на Солнце

Фото: Pixabay / ipicgr

Вечером, 28 октября, на Солнце была зафиксирована сильная вспышка класса X. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась более 30 минут.

Сообщается, что индекс вспышечной активности повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.

Всего за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, отмечается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышки — это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.

В сентябре на Солнце произошла четвертая мощная вспышка. Повышение солнечной активности вызвало значительные изменения в магнитном поле Земли. Так называемая геомагнитная буря накрыла планету в понедельник, 27 сентября. Геомагнитные бури сказываются на разных сферах деятельности человека. Например, она чревата проблемами со связью или навигацией.