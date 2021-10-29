«Не поможет»: эксперт считает, что ребрендинг Facebook не изменит мнение людей

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После скандалов пользователи социальной сети Facebook продолжат ассоциировать ее с флагманским продуктом. Ребрединг компании не сможет изменить ее имидж. Такое мнение выразила профессор университета Флориды Эндрю Селепак.

В четверг, 28 октября, компания сообщила о своем переименовании в Meta. Отмечается, что все бренды сервиса, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook, будут сохранены.

— Имя Facebook оказалось токсичным и стало ассоциироваться с фейковыми новостями, скандалами, экстремистскими группами и наживой на людях, — заявила Селепак в беседе с РИА Новости.

Однако она подчеркнула, что ребрендинг компании не меняет названия самого прибыльного продукта и не меняет восприятия компании среди пользователей.

Эндрю Селепак объяснила это тем, что Facebook не будет менять названия своего главного продукта, общественность продолжит ассоциировать Meta и все сервисы под новым брендом с Facebook и Марком Цукербергом.

В среду, 27 октября, «Вечерняя Москва» писала, что пользователи социальной сети Facebook продолжают публиковать ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в июле 2021 года администрация президента США Джо Байдена информировала граждан о том, какое важное значение имеют социальные сети в вопросах распространении информации о вакцинации от коронавируса.