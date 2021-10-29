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Авиакомпании США просят разрешения на пролеты над Россией

Виктория Храменкова

В мире
Авиакомпании США просят разрешения на пролеты над Россией
Фото: pixabay.com

Организация Airlines for America, которая объединяет американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепу с просьбой обеспечить им право на пролет над воздушным пространством России.

Для того, чтобы удовлетворить потребности рынка, многим авиакомпаниям необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, следует из письма.

— Без дополнительных прав авиаперевозчики будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2, — передает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное в ведомство

17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. 20 апреля 2021 года Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.

20 октября авиационные эксперты рассказали «Вечерней Москве» об исключении повышенного риска авиакатастроф из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что после длительного перерыва пилоты обязательно тренируются перед самостоятельными полетами.

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