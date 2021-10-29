В Москве проверили профессиональные навыки пожарных и спасателей

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

На учебно—тренировочном полигоне в Апаринках воссоздали 14 точек, чтобы проверить оперативность и готовность пожарных и спасателей к выполнению своих работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Участниками данного мероприятия стали расчеты реагирующих подразделений Пожарно—спасательного центра Москвы и спасатели авиацентра столицы.

Отмечается, что в этом году участники тренировки пребывали на полигон, как на реальное происшествие. В отличии от предыдущего года, они не знали, какие испытания их ожидают.

— По замыслу, в результате аварии на заводе в цехе произошел взрыв, возникли очаги возгораний, в том числе в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, произошла разгерметизация емкости с химически опасными веществами, обрушились перекрытия нескольких зданий, на проезжей части и на территории предприятия произошли крупные дорожно-транспортные происшествия, — говорится в сообщении.

Видео: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В течение трех дней спасатели и пожарные отработали практические действия по спасению людей в дневное время и в темное время суток. Спасатели и пожарные самостоятельно принимали решения об очередности выполнения действий и распределении сил и средств.

Во вторник, 26 октября, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2022–2024 годах на территории столицы будет построено 12 пожарных депо.