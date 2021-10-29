Врач перечислила первые признаки инсульта

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При обнаружении сильной головной боли, нарушении мышления и речи, «кривой улыбке», а также проблем с координацией — необходимо незамедлительно вызвать врача. Перечисленные симптомы могут быть признаками инсульта. Об этом заявила заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

— Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног, — передает РИА Новости слова специалиста.

При оказании первой помощи больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, а также ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Если давление у пациента выше 140 на 90, то следует дать препарат для его снижения. Перед этим важно узнать — не принимал ли этот препарат пациент ранее, и нет ли непереносимости.

Также Маневич подчеркнула, что при обнаружении симптомов инсульта не нужно ждать, что все пройдет само по себе. Так как только в первые четыре часа лечение максимально эффективно, и есть возможность спасти мозг от серьезных повреждений.

25 октября стало известно, что неврологические осложнения при коронавирусе могут возникать из-за гибели сосудов мозга. Большинство пациентов с COVID-19 сталкиваются с потерей обоняния и вкуса, а некоторые — с инсультами и эпилептическими припадками.

СПРАВКА

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.