Профессор назвал единственный метод для защиты детей от коронавируса

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Защитой детей и подростков от COVID—19 на сегодняшний день служит только вакцинация взрослых. Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, — передает издание URA.RU слова эксперта.

Поддержал слова коллеги иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.

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