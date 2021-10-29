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Профессор назвал единственный метод для защиты детей от коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Профессор назвал единственный метод для защиты детей от коронавируса
Фото: pixabay.com

Защитой детей и подростков от COVID—19 на сегодняшний день служит только вакцинация взрослых. Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, — передает издание URA.RU слова эксперта.

Поддержал слова коллеги иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах лечения детей с коронавирусной инфекцией. Посколько в столице все больше детей болеют коронавирусом, оздали детский дистанционный консультативный центр и стационар временного пребывания в больнице им. Башляевой. Московский клинический комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с коронавирусом. От также заключил, что Москва будет применять лучшие методики, так как нет ничего важнее здоровья детей.

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