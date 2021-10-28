Сергей Собянин сообщил о новых мерах лечения детей с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дети все чаще начали болеть коронавирусом в ходе очередной волны инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 28 октября.

— Пандемия не утихает, выросли и заболеваемость, и число госпитализаций. К сожалению, все чаще болеют дети, — рассказал глава города.

На амбулаторном лечении, по его словам, находятся 13 тысяч детей, из них около 200 — в больницах. Несовершеннолетним с хроническими болезнями COVID-19 особенно опасен, поэтому их возьмут под особое наблюдение, заверил мэр.

Власти, как уточнил он, создали детский дистанционный консультативный центр и стационар временного пребывания в больнице им. Башляевой. Московский клинический комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с коронавирусом.

Москва будет применять лучшие методики, так как нет ничего важнее здоровья детей, заключил Собянин.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

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Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.