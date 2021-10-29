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Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли

Виктория Храменкова

Общество
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Фото: «Вечерняя Москва»

Голливудский актер Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли по делу об опеке над детьми. Верховный суд Калифорнии отклонил его аппеляцию.

Отмечается, что битва за опеку длится уже почти пять лет. В мае 2021 года Питт получил совместную опеку над детьми, рожденными и усыновленными в браке с Джоли. Позднее актриса добилась отстранения судьи, который вынес данное решение.

Отстранение судьи привело к тому, что Джоли было возвращен статус единоличного опекуна всех детей.

Адвокаты Брэда Питта в сентябре подали прошение о пересмотре дела об опеке после отстранения судьи. Однако оно было аннулировано, пишет издание PEOPLE. Сообщается, что юристы актера будут продолжать работу над данным делом, а также привлекут для этого независимых экспертов.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт подтвердили свой роман в 2006 году, а поженились в августе 2014 года. Они воспитывали шестерых детей - троих родных и троих приемных. Про расставание звездной пары стало известно в 2016 году.

В сентябре Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу Анджелину Джоли из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Бывшая жена Питта в настоящее время планирует продать 40 процентов своих акций на собственность.

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