График движения поездов изменится на МЦД-2 и некоторых направлениях МЖД

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

График движения поездов на МЦД—2, а также на Курском и Рижском направления МЖД изменится с 29 октября по 12 ноября. Изменения в расписании будут действовать в ночное время.

— Скорректирован график движения поездов на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с модернизацией железнодорожных путей между Курским вокзалом и станцией «Каланчевская», — говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

На участке Каланчевская — Курская с 23:00 29 октября до 8:40 30 октября, а также с 22:10 30 октября до 8:40 31 октября не будет движения. Кроме этого, на всем диаметре электропоезда проследуют с увеличенными интервалами. Некоторые поезда выведут из расписания.

Также с 3 по 12 ноября с 0:50 до 4:50 будет закрыт первый путь между Рижским вокзалом и остановочным пунктом «Красный Балтиец». Поезда на МЦД—2 будут курсировать с увеличенными интервалами. С 0:20 до 5:00 не будет движения поездов между Рижским вокзалом и станцией «Нахабино». Последний электропоезд № 6221 с Рижского вокзала в сторону области отправится в 0:21, первый поезд № 6101 — в 5:06. У части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок.

В среду, 27 октября, «Вечерняя Москва» писала, что расписание движения некоторых поездов по Белорусскому, Киевскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям и по Большому кольцу (БМО) Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце октября.