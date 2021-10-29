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Эксперт предупредил россиян об опасностях мессенджера WhatsApp

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт предупредил россиян об опасностях мессенджера WhatsApp

Самый популярный мессенджер у россиян — WhatsApp, может нести опасность от мошенников. Злоумышленники могут использовать это средство коммуникации в своих целях. Так, например, для вредоносной рассылки. Об этом рассказал руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Всего лишь подделывая «аватарку» мошенники могут вызывать себя за представителей банка или других организаций. Кроме этого, киберпреступники могут звонить своей жертве под видом представителей правоохранительных органов.

— В таком случае важно перепроверять контакт путем самостоятельного обращения в организацию, — отметил Алексей Сизов в беседе с агентством «Прайм».

Также мошенники могут пользоваться массовыми рассылками. В таком случае, пользователи не должны открывать вложения или переходить по ссылкам, если они были отправлены с незнакомого номера.

— Чтобы не стать жертвовался злоумышленников, нельзя отвечать на вызывающие подозрения сообщения, лучше не открывать вложения и не переходить по ссылкам от незнакомых контактов. При этом, конечно, не нужно перебарщивать с подозрительностью, чтобы не было, как в одной истории о заблудившемся человеке, который не отвечал, когда звонили спасатели, потому что звонили с незнакомого номера, — заключил специалист.

В четверг. 28 октября, «Вечерняя Москва» перечислила самые популярные мошеннические схемы для кражи денежных средств. Они разнообразные, тщательно продуманные, улучшаются и меняются каждый день, при этом можно выделить три наиболее популярные.

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