Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы для кражи денег

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Схем у мошенников, которые направлены на дистанционное воровство денег россиян, очень много. Они разнообразные, тщательно продуманные, улучшаются и меняются каждый день, при этом можно выделить три наиболее популярные. Об этом сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Она отметила, что первую схему можно назвать «легкий заработок». Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги.

— Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить «агентское вознаграждение». «Вознаграждение» уходит злоумышленникам, — раскрыла эксперт подробности.

Кроме этого, по словам Касперской, человек рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте. Их забирают злоумышленники, пользуются ими, чтобы снять деньги.

Вторая популярная схема — «уголовное дело». Так, сотрудники якобы МВД или других органов сообщают по телефону клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Мошенникам в процессе разговора удается выманить у жертвы данные, которые позволяют похитить ее деньги.

Замыкает тройку уловок схема «кредит на ваше имя плюс резервный счет». Злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы «предотвратить это», жертву убеждают саму оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как мошенники обманывают поклонников сериала «Игра в кальмара». Появилось приложение Squid Game — так по-английски звучит «Игра в кальмара». Оно содержит зловредную программу, предлагающую поставить на заставку телефона картинку из сериала.

Однако это приложение подписывает пользователей на различные платные сервисы и может перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на вашем смартфоне.