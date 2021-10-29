Гинцбург: Назальная вакцина от COVID-19 будет действовать полгода

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Прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода. Возможно, и реже. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае,не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже, — заявил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По словам Гинцбурга, первая, вторая и третья фазы исследования назального препарата будут стоить около 400 миллионов рублей.

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В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.

Ранее на сайте Минздрава РФ появились данные, что министерство выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение соответствующих исследований. В сообщении уточнялось, что данный препарат будет испытываться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 500 взрослых добровольцев.