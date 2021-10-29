Врач рассказала, как недосып влияет на здоровье человека

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С организмом человека могут произойти некоторые изменения, если он будет регулярно испытывать недосып. Об этом рассказала диетолог и тренер Светлана Панченко.

— Нарушение циркадных ритмов (режимов сна и бодрствования) напрямую связано с нарушениями выработки и регуляции ряда важных гормонов. Если вы ложитесь после одиннадцати вечера или спите слишком мало, то нарушается регуляция кортизола (гормона стресса), нарушается секреция мелатонина (гормона сна), секреция гормона роста, гормонов, регулирующих аппетит: лептина (гормона насыщения), грелина (гормона голода), — перечислила специалист.

Кроме этого, в беседе с РИА Новости Панченко заявила, что баланс всех вышесказанных гормонов вносит огромный вклад в здоровье и иммунитет.

— Дисбаланс кортизола, лептина и грелина влекут за собой отеки, раздражительность, перепады настроения, а также усиление тяги на сладкое, жирное, вредное. Как итог – срыв, — отметила эксперт.

Панченко советует ложиться спать вовремя. Лучше всего в 22-22:30. Также положительно повлияет сон в полной темноте с зашторенными окнами. Сон взрослого человека должен длиться не менее восьми часов.

Врач–терапевт и инфекционист Нуржахан Алибалаевна рассказала, как можно побороть бессонницу без таблеток. Таблетки, которые использует человек для борьбы с бессонницей, имеют краткосрочный эффект, а также могут вызывать привыкание. Кроме этого, некоторые препараты имеют побочные действия. Лекарства не являются единственным способом избавления от бессонницы. Лучший вариант — попытаться наладить сон естественным путем.