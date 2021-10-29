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Пять человек спасли из пожара в Зеленограде

Виктория Храменкова

Происшествия
Пять человек спасли из пожара в Зеленограде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус №1562Карта всех событий

В квартире жилого дома в Зеленограде произошел пожар. В пятницу, 29 октября, сообщается, что из горящего здания были спасены пять человек.

— В Зеленограде в 15-м микрорайоне, корпус №1562 произошло возгорание в двухкомнатной квартире на восьмом этаже, видно открытое горение, проводится эвакуация жильцов, — передает слова источника в экстренных службах Агенство городских новостей «Москва».

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Из горящей квартиры был спасен один человек, а с верхнего этажа при помощи спасательных устройств эвакуировали еще четверых.

Ранее на юге Москвы спасли из горящего здания пять человек. Пожар произошел в здании, расположенном в Востряковском проезде.

Еще один пожар произошел 28 октября в центре Москвы. Воспламенилось помещение на первом этаже жилого здания в Докучаевом переулке. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спустя некоторое время возгорание удалось ликвидировать.

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