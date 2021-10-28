Жилой дом загорелся в центре столицы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Докучаев переулок, 2 Карта всех событий

Помещение на первом этаже жилого здания в Докучаевом переулке в центре Москвы воспламенилось. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 28 октября.

Пожар произошел в доме № 2. Многоэтажка жилая, однако первый этаж занимают производственные и коммерческие помещения. В одном из них наблюдается открытое горение.

— Пока примерная площадь составляет шесть квадратных метров, — передает источник «ВМ».

Позднее стало известно, что возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

До этого крупный пожар случился в понедельник, 25 октября, в административном здании на 1-й Тверской-Ямской улице в центре столицы. Тогда источник «Вечерней Москвы» рассказал, что из окна второго этажа здания валил дым. Людей из здания эвакуировали. Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного дома. В Сети появилось видео с места происшествия. Также из-за происшествия было затруднено движение транспорта по прилегающим магистралям. Спустя время спасателям удалось ликвидировать огонь.