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Пожар на 1-й Тверской-Ямской улице потушили

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар на 1-й Тверской-Ямской улице потушили
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 30 Карта всех событий

Возгорание в административном здании на 1-й Тверской-Ямской улице в столице ликвидировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— Принятыми мерами в 10:39 пожар был локализован, а в 10:44 — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказал собеседник «ВМ», добавив, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В столичном дептрансе сообщили, что из-за пожара движение по Тверской улице в сторону области ограничено.

— Движение осуществляется по двум полосам встречного направления, — уточнили в пресс-службе ведомства.

О пожаре в доме 30 на 1-й Тверской-Ямской улице стало известно, утром 25 октября. По словам источника «ВМ», из окна второго этажа здания исходил дым. Людей из здания эвакуировали.

Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В среду днем, 20 октября, пожар случился по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка» в Новой Москве.

Напротив дома № 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 пожар удалось ликвидировать.

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