Эксперт объяснил, почему нельзя откладывать второй этап вакцинации

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Если человек решил ограничиться первым этапом прививки от коронавирусной инфекции, то он осознанно подвергает себя и окружающих опасности. Второй укол необходимо делать в предусмотренные сроки. Об этом заявил врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Именно два укола вакцины позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Кроме того, большинство вакцин — двухкомпонентные.

— Официальная рекомендация производителя [вакцины «Спутник V»] гласит, что второй компонент вакцины должен вводиться через 21 день. Это надо понимать как «не ранее, чем через 21 день». Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель, — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Также Борис Чурадзе подчеркнул, что именно вторая доза может завершить цикл вакцинации.

Высокий риск заболеть COVID-19 присутствует, если человек слишком долго тянет с получением второго компонента препарата.

Кроме этого, специалист напомнил, что после заболевания продолжать цикл вакцинации можно только после консультации с врачом.

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции будет защищать более полугода.