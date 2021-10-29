Движение затруднено на 2-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 29 октября.

— На внешней стороне 2-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение в сторону области свободно по двум полосам из пяти. Водителям необходимо выбирать пути объезда, следует из Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Вечером, 28 октября, водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет.