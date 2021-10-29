Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение затруднено на 2-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей

Виктория Храменкова

Происшествия
Движение затруднено на 2-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 29 октября.

— На внешней стороне 2-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение в сторону области свободно по двум полосам из пяти. Водителям необходимо выбирать пути объезда, следует из Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Вечером, 28 октября, водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет.

Читайте также:
ДТПМоскваМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте