Врач предупредил россиян о последствиях пассивного отдыха в нерабочие дни

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Пассивный отдых на диване во время нерабочей недели способен вызвать вялость и апатию. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, ограничения введены вовремя и не исключают занятия спортом. Нужно просто стараться избегать многолюдных мест. Не стоит пропускать домашние тренировки, не забывая хотя бы о самых простых упражнениях.

Тяжельников отметил, что меры профилактики в транспорте остаются прежними — ношение масок, после мытье рук и использование антисептика. Также нужно одеваться по погоде, не выходить на улицу вспотевшим и, по назначению врача, принимать препараты для повышения иммунитета. И обязательно сделать прививку от коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.