В Раде обвинили РФ в «убийстве» украинской энергетической отрасли

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Импорт электрической энергии из России и Белоруссии оказывает «негативное воздействие» на украинскую энергетическую систему. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

По ее словам, в настоящее время ситуацию с энергетикой в Украине можно назвать катастрофической. Этим власти Киева и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

По мнению депутата, кризис связан с провалами в заготовках угля, а также отсутствием поддержки со стороны местных добывающих предприятий.

— Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации, — сказала Буймистер.

По ее словам, именно по вышеуказанной причине украинские генерирующие компании не получают достаточное количество средств. Кроме того, по этим же причинам атомная генерация не имеет возможности стабильно функционировать.

Депутат подытожила, что сложившаяся ситуация подводит к тому, что Украина может стать зависима от импорта энергетики из России и Белоруссии, а это, по ее словам, «может плохо закончиться», передает «4 канал».

При этом во вторник, 26 октября, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего договора. Киев, по его словам, «хоть сегодня» готов подписать соглашение на 10–15 лет. Для этого потребуется обеспечить объемы транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год, но Россия не ответила на данное предложение, уточнил Макогон.