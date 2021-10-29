Американские эксперты объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta
Американские эксперты скептически отнеслись к изменениям в компании Facebook, которая с 28 октября поменяла название на Meta. Специалисты предполагают, что за счет ребрендинга руководство социальной сети хочет избежать наказания за допущенные ранее ошибки.
— Facebook — мировая социальная платформа, и её обвиняют в причинении вреда людям и обществу. Невозможно положить конец социальной сети одной лишь сменой названия и разговорами о будущей метавселенной, — пояснила эксперт по маркетингу Лаура Райс в беседе с Associated Press.
Другой спикер, ученый из Джорджтаунского университета Мэтт Блейз на своей странице в Twitter сравнил модернизацию Facebook с ситуацией, сложившейся в тюрьме Гуантанамо. По его словам, там начали употреблять фразу «расширенный метод допроса» вместо слова «пытки».
Renaming “Facebook “Meta” solves the same kinds of problems that renaming “torture” “enhanced interrogation” did.— matt blaze (@mattblaze) October 28, 2021
В свою очередь бизнесмен и эксперт в области технологий Ризван Вирк в разговоре с NBC отметил, что за счет смены названия компания пытается заранее обеспечить себе лидерство в эпоху «Интернета нового поколения», потому как идея о смене названия пришла Цукербергу в голову еще в далеком 2014 году.
В четверг, 28 октября, компания сообщила о своем переименовании в Meta. Отмечается, что все бренды сервиса, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook, будут сохранены.
В среду, 27 октября, «Вечерняя Москва» писала, что пользователи социальной сети Facebook продолжают публиковать ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в июле 2021 года администрация президента США Джо Байдена информировала граждан о том, какое важное значение имеют социальные сети в вопросах распространении информации о вакцинации от коронавируса.