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Американские эксперты объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Полина Долганова

В мире
Американские эксперты объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta
Фото: flickr.com / Anthony Quintano

Американские эксперты скептически отнеслись к изменениям в компании Facebook, которая с 28 октября поменяла название на Meta. Специалисты предполагают, что за счет ребрендинга руководство социальной сети хочет избежать наказания за допущенные ранее ошибки.

— Facebook — мировая социальная платформа, и её обвиняют в причинении вреда людям и обществу. Невозможно положить конец социальной сети одной лишь сменой названия и разговорами о будущей метавселенной, — пояснила эксперт по маркетингу Лаура Райс в беседе с Associated Press.

Другой спикер, ученый из Джорджтаунского университета Мэтт Блейз на своей странице в Twitter сравнил модернизацию Facebook с ситуацией, сложившейся в тюрьме Гуантанамо. По его словам, там начали употреблять фразу «расширенный метод допроса» вместо слова «пытки».

В свою очередь бизнесмен и эксперт в области технологий Ризван Вирк в разговоре с NBC отметил, что за счет смены названия компания пытается заранее обеспечить себе лидерство в эпоху «Интернета нового поколения», потому как идея о смене названия пришла Цукербергу в голову еще в далеком 2014 году.

В четверг, 28 октября, компания сообщила о своем переименовании в Meta. Отмечается, что все бренды сервиса, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook, будут сохранены.

В среду, 27 октября, «Вечерняя Москва» писала, что пользователи социальной сети Facebook продолжают публиковать ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что в июле 2021 года администрация президента США Джо Байдена информировала граждан о том, какое важное значение имеют социальные сети в вопросах распространении информации о вакцинации от коронавируса.

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