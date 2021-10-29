Гематолог рассказала, как группа крови влияет на склонность к инфаркту или инсульту

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От знания собственного организма порой зависит очень многое в жизни человека. В том числе и для правильной постановки лечения или профилактики болезней. Гематолог Юлия Ненашева сообщила, как группа крови влияет на возникновение у людей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Она отметила, что меньше всего ССЗ подвержены обладатели I группы крови.

— Они менее предрасположены к тромбозам и сердечно сосудистым заболеваниям. В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта, — рассказала гематолог.

Группа крови влияет еще и на репродуктивную систему. По словам Ненашевой, последние исследования показали, что у женщин с III группой крови меньше проблем с зачатием. Специалист связывает это с высоким уровнем факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания. Из-за них улучшается способность эмбриона к имплантации. Женщины с I группой крови имеют самый низкий шанс забеременеть, передает Пятый канал.

До этого врач-кардиолог и психосоматолог Анна Кореневич назвала анализ крови, который покажет предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По словам медика, ориентироваться стоит на липопротеин А1, в который входит комплекс из двух молекул — липопротеина низкой плотности (ХЛНП) и белка аполипопротеина А. В отличие от общего холестерина и холестерина ЛПНП показатель генетически детерминирован и повлиять на его уровень искусственно никак нельзя.