Названы мужские и женские имена, обладатели которых проживут долгую жизнь

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Имя — очень важная часть человека. Многие говорят, что оно наделяет его дополнительными чертами характера, как-то по иному влияет на жизнь. Специалисты выяснили, что обладатели ряда имен (например, библейских) имеют большую продолжительность жизни и даже в старости остаются в бодром расположении духа.

Женские имена

Женщины в России и так живут дольше, но и среди них есть обладательницы имен, выделяющиеся поразительным долголетием. Александра, Мария, Екатерина и Анна могут похвастаться отменным здоровьем. Марии и Анны считаются еще и невероятно счастливыми, ведь им удается достичь поставленной цели. Александры же способны поразить всех своим здоровьем: они ведут активный образ жизни, правильно питаются и уважают спорт. Екатерины славятся своим дружелюбием и лидерскими качествами, что тоже, возможно, помогает им доживать до преклонных лет.

К долгожительницам также относят Ев, Эвелин, Анастасий и Ирин.

Мужские имена

Среди мужчин общительностью, жизнелюбием и, как следствие, долгой жизнью может похвастать Илья. Он легко справляется с неприятными ситуациями и никогда не унывает. Обладатели имени Геннадий с юных лет поражают окружающих своим здоровьем. Кроме того, такие люди аккуратны и осторожны, что способно уберечь их от несчастных случаев. Георгий, Николай и Борис — это спокойные и неконфликтные люди, которые еще и обладают крепким здоровьем, передает Пятый канал.

До этого таролог Саона рассказала, какие пять женских имен обеспечат их обладательницам внимание противоположного пола. По мнению эксперта, имя может сильно повлиять на судьбу человека, вплоть до развития в нем определенной черты характера.