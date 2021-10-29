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Нутрициолог Степанова рассказала, кому опасно есть бананы

Полина Долганова

Общество
Нутрициолог Степанова рассказала, кому опасно есть бананы
Фото: pexels.com / Kamille Sampaio

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, в чем состоит главная польза бананов, а также назвала категории людей, для которых употребление этого продукта может быть опасным.

По словам специалиста, после употребления спелых бананов у человека поднимается уровень сахара в крови.

— Бананы не рекомендуются при инсулинорезистентности и сахарном диабете, — предупредила эксперт.

Она добавила, что потребление бананов стоит сократить также из-за наличия в них сахаридов. Это может быть опасно для пациентов с диареей и синдромом раздраженного кишечника.

Степанова заключила, что для людей без каких-либо заболеваний бананы будут полезны, так как они являются источником гормона радости и содержат инулин, очищающий кишечник, пишет РИА Новости.

До этого о свойствах популярного фрукта в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Ирина Писарева. По ее словам, в первую очередь бананы благодаря наличию в них витамина К улучшают нормальное функционирование почек. Также они полезны для профилактики онкологических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, поскольку содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов.

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