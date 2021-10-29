Сергей Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столица значительно увеличила объемы экспорта. Гигантскую его долю занимают высокотехнологические товары. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

— За январь-июль 2021 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 миллиарда долларов – на 32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, — написал мэр.

Московские товары активно покупают в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае и на Украине.

Высокотехнологичный сегмент московского несырьевого экспорта составляет 27 процентов от общероссийского и равен 15,9 миллиарда долларов. Значительный рост, несмотря на пандемию, связан с городской поддержкой промышленности и целевой помощью экспортерам, отметил Собянин.

Москва поставляет множество уникальных товаров, а их качество за рубежом ни у кого не вызывает сомнений. Среди таких товаров киберпротезы, реагенты для экспресс-тестов, бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания офисов и прочих помещений, дроны, коптеры, диагностические медицинские системы и многое другое. Эти высокотехнологичные товары покупают в странах Европы, Азии, на американском континенте и ближайшие страны-соседи.

Столица активно поддерживает предпринимателей. Существуют программы экспортного кэшбэка, субсидий, льготного налогообложения, выхода на мировые рынки и поиск потенциальных покупателей. Общий объем помощи экспортерам за текущий год составил более миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем в 2019 году.

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