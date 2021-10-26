Товарооборот между Москвой и США вырос почти на 50 процентов

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Одним из крупнейших инвесторов для Москвы в настоящее время являются США. Накопленные прямые инвестиции из Штатов составили 3,3 миллиарда долларов в 2021 году. Товарооборот между столицей и Соединенными Штатами вырос почти на 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, товарооборот между субъектами также продолжает расти. С января по август текущего года он составил 12,2 миллиарда долларов. Этот показатель на 47 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Для привлечения инвестиций столичные власти развивают инновационную инфраструктуру, а также предлагают налоговые и финансовые преференции и прибегают к механизмам государственно-частного партнерства.

— Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования – GE Healthcare – стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла. В рамках них город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта в столице за период с января по июль 2021 года увеличился в три раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе премии «Экспортер года».

По ее словам, объем такого экспорта составил почти 17,5 миллиарда долларов.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица стала лидером по поставкам светового оборудования среди всех регионов России.

По его словам, за семь месяцев московские компании экспортировали на 84 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.