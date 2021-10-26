Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Товарооборот между Москвой и США вырос почти на 50 процентов

Полина Долганова

Город
Товарооборот между Москвой и США вырос почти на 50 процентов
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Одним из крупнейших инвесторов для Москвы в настоящее время являются США. Накопленные прямые инвестиции из Штатов составили 3,3 миллиарда долларов в 2021 году. Товарооборот между столицей и Соединенными Штатами вырос почти на 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, товарооборот между субъектами также продолжает расти. С января по август текущего года он составил 12,2 миллиарда долларов. Этот показатель на 47 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Для привлечения инвестиций столичные власти развивают инновационную инфраструктуру, а также предлагают налоговые и финансовые преференции и прибегают к механизмам государственно-частного партнерства.

— Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования – GE Healthcare – стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла. В рамках них город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта в столице за период с января по июль 2021 года увеличился в три раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе премии «Экспортер года».

По ее словам, объем такого экспорта составил почти 17,5 миллиарда долларов.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица стала лидером по поставкам светового оборудования среди всех регионов России.

По его словам, за семь месяцев московские компании экспортировали на 84 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также:
товары и услугиСШАМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте