Эксперт объяснил решение Эрдогана отменить высылку послов 10 стран из Турции

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Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не высылать послов 10 стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил МИДу страны объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме за участие в попытке госпереворота. Президент Турции позже отменил решение о высылке послов, после того, как они заверили, что не будут вмешиваться во внутренние дела турецкого государства, передает RT.

Семен Багдасаров пояснил, почему Эрдоган изменил свое решение.

— По всей видимости, турецкий МИД напомнил Эрдогану, дескать, зачем нашей стране лишние санкции. Президент Турции немножко попугал послов десяти стран – и они отказались от своих намерений требовать освобождения этого правозащитника, — отметил в комментарии argumenti.ru Багдасаров.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует обсудить с Байденом возвращение 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35.